    15 Ekim 2018, Pazartesi

    BURSASPOR

    Bursaspor'da Galatasaray maçı öncesi Shehu şoku!

    Bursasporda Galatasaray maçı öncesi Shehu şoku!
    BURSASPOR
    Güncelleme Tarihi: 15.10.2018 Giriş Tarihi: 15.10.2018

    'da lı oyuncu , ülkesinin milli takımının Libya ile oynadığı maçta sakatlanarak oyundan çıktı. Shehu'nun durumu Bursa'da çekilecek MR'ın ardından belli olacak.

    'in 9'uncu haftasında deplasmanda ile karşılaşacak olan 'da şoku yaşanıyor. Afrika Uluslar Kupası Elemeleri'nde E Grubu'nda mücadele eden ülkesi 'nın önceki gün Libya ile oynadığı maça ilk 11'de başlayan Shehu, karşılaşmanın 19'uncu dakikasında sakatlanarak yerini Ola Aina'ya bıraktı. Nijerya'nın 4-0 kazandığı maçın ardından Shehu'nun sağ üst adalesinde ise yırtık tespit edildi. Kulüpten alınan bilgiye göre Shehu'nun Galatasaray maçında oynayıp oynamaması Bursa'ya gelmesinin ardından çekilecek MR sonrası belli olacak.

    Bu sezon ligdeki ilk 5 maçta sakatlığı nedeniyle kadroda yer alamayan Abdullahi Shehu, son oynanan MKE Ankaragücü maçında bu sezon ilk kez sahaya çıkmış ve tam süre almıştı.

    Shehu, ayrıca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "3 puan almak ve takıma katkı vermek harikaydı. Maalesef sakatlandım ve bir sonraki oyunda oynayamayacağım. Ama eminim ki kazanmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

    YORUMLAR

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BURSASPOR HABERLERİ
    Elif Elmas Ozan Kabakı solladı! Elif Elmas Ozan Kabak'ı solladı!
    İlk TL sözleşmesi Yusuf’la İlk TL sözleşmesi Yusuf’la
    PFDK ceza yağdırdı PFDK ceza yağdırdı
    BİZE ULAŞIN
    Daha Fazla Gör