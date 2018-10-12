    12 Ekim 2018, Cuma

    BURSASPOR

    İlk TL sözleşmesi Yusuf’la

    İlk TL sözleşmesi Yusuf’la
    BURSASPOR
    Güncelleme Tarihi: 12.10.2018 Giriş Tarihi: 11.10.2018

    800 bin euro kazanacak genç yıldızın kontratında dövizi 5,2 'den sabiedi.

    Yerli futbolcuların sözleşmelerinin üzerinden yapılması kararnamesini uygulayan ilk kulüp , ilk futbolcu Yusuf Erdoğan oldu. 26 yaşındaki kanat oyuncusunun menajeri ile bir araya gelen Başkan Ali Ay, sözleşmedeki euro kurunun 5.2'den Türk Lirası'na sabitlenerek revize edilmesi konusunda anlaşma sağladı. Bu yıl 800 bin euro kazanacak Yusuf, gelecek sezon ise 900 bin euro gelir elde edecek. Öte yandan Bursaspor'da, teknik direktör 'nın yardımcılarından kaleci antrenörü Yılmaz Bal, görevinden ayrıldı. Bal'ın yerine Timsah'ın eski kalecisi ve antrenörlerinden İvko Gançev'in getirilmesine karar verildi. 53 yaşındaki Bulgar çalıştırıcı, farklı dönemlerde üç kez yeşil-beyazlı ekipte antrenör olarak da görev almıştı. Koray Tanrıverdi'nin de Gançev'le beraber görevine devam edeceği ifade edildi.

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