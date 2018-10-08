    08 Ekim 2018, Pazartesi

    BURSASPOR

    Bursaspor altyapısına güveniyor

    Bursaspor altyapısına güveniyor
    BURSASPOR
    Güncelleme Tarihi: 08.10.2018 Giriş Tarihi: 08.10.2018

    , son 10 sezon içerisinde şu ana dek kendi altyapısından yetiştirdiği 28 oyuncuya 'de forma şansı tanıdı.

    Spor Toto 'de karşısında ilk galibiyetini alan 'da altyapıdan yetişen 3 oyuncu ilk 11'de maça başlarken, 6 oyuncu ise yedek kulübesinde yer aldı. Yeşil beyazlılarda karşılaşmanın 20 kişilik maç kadrosundaki isimlerden 9'unun altyapıdan çıkan oyuncular olması dikkat çekti. 19 yaşındaki , ilk maçında gole katkı verirken Bursaspor'un altyapı oyuncularına verdiği önem son 10 sezon içerisinde daha da ön plana çıktı.

    RAMAZAN KESKİN İLE BİRLİKTE 28'E YÜKSELDİ
    Ramazan Keskin'in de forma giymesiyle birlikte Bursaspor'un altyapısından yetiştirerek Süper Lig'de oynattığı oyuncu sayısı 28'e yükseldi. Özellikle bu sezon ciddi ölçüde lig maçlarının kadrosunun önemli bir kısmını altyapı oyuncularından oluşturan yeşil beyazlılarda , Okan Kocuk, , Burak Kapcacak, Ramazan Keskin ve MKE Ankaragücü'ne daha sonradan kiralanan süre aldı.
    Bursaspor böylelikle Süper Lig'in yeni sezonunda en fazla altyapı oyuncusuna şans veren kulüp olurken, teknik direktör 'nın gençlere verdiği önem de bu durumda etkili oldu.

    Son 10 sezon içerisinde Bursaspor'un altyapısından yetişerek yeşil beyazlı forma ile Süper Lig'de süre alan oyuncular ise şöyle;
    Ertuğrul Ersoy, Okan Kocuk, Furkan Soyalp, Burak Kapacak, Ramazan Keskin, Kubilay Kanatsızkuş, Muhammed Şengezer, Rüştü Hanlı, Çağatay Yılmaz, Muhammed Emin Sarıkaya, , , Mert Örnek, , Furkan Emre Ünver, Bünyamin Kasal, Emirhan Aydoğan, Talha Çalışkan, Utku Türk, , , , Batuhan Altıntaş, Okan Deniz, Taha Can Velioğlu, İsmail Haktan Odabaşı, Doğanay Kılıç, , Eren Albayrak.

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