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Bursaspor'da Medipol Başakşehir maçı hazırlıkları
Giriş Tarihi: 19.09.2018
Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında 21 Eylül Cuma günü Medipol Başakşehir'i konuk edecek Bursaspor, hazırlıklarını sürdürüyor.
Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde teknik direktör Samet Aybaba yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, bir saat sürdü.
Isınma hareketleriyle başlayan, 5'e 2 pas, pres ve yan top organizasyonlarıyla devam eden idman, serbest çalışma ile sona erdi.
Yeşil-beyazlılar, yarın akşam saatlerinde basına kapalı yapacağı antrenmanla Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.
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