    20 Eylül 2018, Perşembe

    BURSASPOR

    Bursaspor'da Medipol Başakşehir maçı hazırlıkları

    Bursasporda Başakşehir mesaisi tam gaz
    BURSASPOR
    Giriş Tarihi: 19.09.2018

    'in 6. haftasında 21 Eylül Cuma günü 'i konuk edecek , hazırlıklarını sürdürüyor.

    Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, bir saat sürdü.

    Isınma hareketleriyle başlayan, 5'e 2 pas, pres ve yan top organizasyonlarıyla devam eden idman, serbest çalışma ile sona erdi.

    Yeşil-beyazlılar, yarın akşam saatlerinde basına kapalı yapacağı antrenmanla maçının hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.

    YORUMLAR

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BURSASPOR HABERLERİ
    Antalyaspor salonda çalıştı Antalyaspor salonda çalıştı
    20 senedir söylüyoruz, dinlemediler "20 senedir söylüyoruz, dinlemediler"
    Spor Toto Süper Ligde görünüm Spor Toto Süper Lig'de görünüm
    BİZE ULAŞIN
    Daha Fazla Gör