Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde teknik direktör Samet Aybaba yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, bir saat sürdü.

Isınma hareketleriyle başlayan, 5'e 2 pas, pres ve yan top organizasyonlarıyla devam eden idman, serbest çalışma ile sona erdi.

Yeşil-beyazlılar, yarın akşam saatlerinde basına kapalı yapacağı antrenmanla Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.