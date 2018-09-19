    20 Eylül 2018, Perşembe

    BURSASPOR

    Antalyaspor salonda çalıştı

    Antalyaspor salonda çalıştı
    BURSASPOR
    Giriş Tarihi: 19.09.2018

    'in 6. haftasında 23 Eylül Pazar günü Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek , bu maçın hazırlıklarını sürdürdü.

    Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kırmızı-beyazlı ekip, bugünkü ilk çalışmasını, teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'ndeki fitness salonunda gerçekleştirdi.

    Antrenmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından aletlerle kuvvet çalışması yaptı.

    , hazırlıklarına günün ikinci antrenmanıyla devam edecek.

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