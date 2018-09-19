20 Eylül 2018, Perşembe
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Antalyaspor salonda çalıştı
Giriş Tarihi: 19.09.2018
Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında 23 Eylül Pazar günü Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek Antalyaspor, bu maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kırmızı-beyazlı ekip, bugünkü ilk çalışmasını, teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'ndeki fitness salonunda gerçekleştirdi.
Antrenmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından aletlerle kuvvet çalışması yaptı.
Antalyaspor, hazırlıklarına günün ikinci antrenmanıyla devam edecek.
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