Mustafa Er 9 oyuncusundan vazgeçmedi

BURSASPOR'DA göreve gelişinin ardından takımda küçük değişiklikler olacağını kaydeden Mustafa Er, 9 oyuncusuna da ilk 11'de şans tanırken küçük değişiklikler yaptı.

Paul Le Guen dönemine kıyasla takımda etkili değişiklikler yapan genç çalıştırıcının bu hamleleri son 4 maçta iyi oyunu beraberinde getirdi. Bursaspor'da teknik direktörlük görevine gelen Mustafa Er, 4 lig maçını geride bıraktı. Bu süreç zarfında Göztepe, Kardemir Karabükspor, Atiker Konyaspor ve Fenerbahçe maçlarına çıkan yeşil beyazlılarda genç çalıştırıcı 9 oyuncusuna bu maçların tamamında ilk 11'de şans verdi. Bu isimlerden Harun Tekin, Aziz Behich, Abdullahi Shehu ve Pablo Martin Batalla tam süre aldı. Ertuğrul Ersoy ve Barış Yardımcı sakatlığı, Titi ise gördüğü kırmızı kart nedeniyle birer maçı tamamlayamazken; 4 maça da ilk 11'de çıkan genç oyuncular Furkan Soyalp ve Yusuf Erdoğan da son 2 maçta tam süre alabildi.



Şu ana dek görevi süresince 19 farklı oyuncuya şans veren Mustafa Er, bu 9 oyuncu dışında yalnızca Moussa Sow'u 4 maçında da oynattı. 234 dakika sahada kalan Moussa Sow, Bursaspor formasıyla attığı 3 golü de bu süre zarfında kaydetti.



Mustafa Er'in takıma gelişinin ardından bazı oyuncular ise kesik yedi. 29'uncu haftaya dek 24 lig maçında tam süre alarak takımın en istikrarlı oyuncularından olan William Troost-Ekong, Er yönetimindeki Bursaspor'da 4 mücadelede sadece 5 dakika süre alabildi. Paul Le Guen'in vazgeçilmezlerinden olan Mikel Agu da sadece Göztepe'ye karşı 72 dakika oynadı, diğer 3 maçta ise süre dahi alamadı. Devre arasında takıma katılan Gheorghe Grozav da son 4 maçta sadece 6 dakika oynadı.