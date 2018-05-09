;
    09 Mayıs 2018, Çarşamba

    BURSASPOR

    Bursaspor’da iki oyuncu sezonu kapattı

    Bursaspor’da iki oyuncu sezonu kapattı
    BURSASPOR
    Giriş Tarihi: 09.05.2018

    ’da Fenerbahçe maçında sakatlık geçiren Badu ve ’nın sezonu kapattığı açıklandı.

    Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında sahasında Trabzonspor ile karşılaşacak olan yeşil-beyazlılar, iki günlük iznin ardından çalışmalarına Özlüce Tesisleri'nde başladı. Fenerbahçe ile oynanan karşılaşmada sakatlık geçiren Badu ve 'nın sezonu kapattığı bildirildi. Badu'nun iç yan bağındaki esnemenden dolayı, Barış Yardımcı'nın ise darbe aldığı kemiğinde çökme ve ileri derece kemik ödemi sebebiyle Trabzonspor ve Gençlerbirliği maçlarında oynayamayacağı bildirildi.

    Öte yandan sol alt adalesinde darbeye bağlı ödem oluşan Jires Kembo'nun bugün salonda çalışacağı, durumunun ise maç saati netlik kazanacağı açıklandı.

    Sol kasık adalesinde sertleşme olan Ertuğrul Ersoy ve sağ alt adalesinde darbeye bağlı sertleşme olan Sow'un tedavilerinin ardından salonda
    çalışacakları öğrenildi.

    Sağ kalçasında ağrı bulunan kaptan Batalla'nın da düz koşu yapacağı belirtildi.

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BURSASPOR HABERLERİ
    Mustafa Er 9 oyuncusundan vazgeçmedi Mustafa Er 9 oyuncusundan vazgeçmedi
    Aziz Behich dünya kupasında Aziz Behich dünya kupasında
    Bursasporlu oyunculardan Fırat Aydınusa tepki Bursasporlu oyunculardan Fırat Aydınus'a tepki
    BİZE ULAŞIN