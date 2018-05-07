Bursasporlu oyunculardan Fırat Aydınusa tepki

Bursaspor'da oyuncular, Fenerbahçe maçının hakemi Fırat Aydınus'a tepki gösterdi. Kırmızı kart ile oyundan atılan Titi, "Çok savaştık. Olanları hak etmedik!" derken, Sercan Yıldırım da, "Fırat Aydınus'un maç puanını çok merak ediyorum" ifadelerini paylaştı.

Spor Toto Süper Lig'de Bursaspor, deplasmanda karşılaştığı Fenerbahçe'ye 2-1 mağlup oldu. Oyuncularına 2 kırmızı kart çıkan ve teknik direktör Mustafa Er ile tercüman Altuğ Günaydın'ın da tribüne gönderildiği maçta yeşil beyazlı oyunculardan da hakem Fırat Aydınus'a büyük tepki oldu.



TITI: "OLANLARI HAK ETMEDİK"

Mücadelenin 83'üncü dakikasında direkt olarak kırmızı kartla oyundan atılan Titi, karşılaşmaya dair sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Çok savaştık. Olanları hak etmedik! Büyük destek veren taraftarımıza teşekkürler. İnanılmaz desteklediler "ifadelerini kullandı.



ERTUĞRUL ERSOY: "MÜCADELENİN HAKKI GALİBİYETTİ"

Genç oyuncu Ertuğrul Ersoy ise, maç sonu yaptığı açıklamada, "İyi mücadele ettik. Bu mücadelenin hakkı galibiyetti ama olmadı. Hocamızın söylediği tek şey teşekkür etmekti. Sahaya yansıtmak istediklerimizi yaptık. Son 4 hafta önce yapılanmaya gittik Mustafa Er'le. Hocamızla iyi bir çıkış yakaladığımızı düşünüyorum. Geçmiş dönemlere göre daha iyi ve doğru oynuyoruz. Matematiksel olarak sıkıntımız kalmadı. Önümüzdeki yıllar Bursaspor'u hak ettiği yere getireceğiz. Biz böyle oynamaya devam ederek en iyi taraftar arkamızda olduğu sürece önümüzde olacak takım yok. Hocanın gelişiyle geleceğe umutla bakıyoruz" diye konuştu.



"KONUŞMAK İSTEMİYORUM"

Hafta içerisinde antrenmana çıkılmamasına dair yöneltilen soruya ise Ersoy, "Olaylar bizim içimizdeki şeyler. Aramızdaki şeyler. Bunları konuşmak istemiyorum. Biz birlik beraberlik içinde olduğumuz sürece sıkıntı yok. Taraftarımız da bir nebze olsun mücadeleyi gördüğü için arkamızda duruyor" cevabını verdi.



SERCAN: "SAYIN AYDINUS'UN MAÇ PUANINI MERAK EDİYORUM "

Yeşil beyazlı oyuncu Sercan Yıldırım da maç sonunda hakem Fırat Aydınus'a tepki gösterirken, sosyal medya hesabından, "Maç puanını çok merak ediyorum sayın Fırat Aydınus. Tebrikler takım, tebrikler Furkan Soyalp" ifadelerini paylaştı.



Aziz Behich ise, "Bugün istediğimiz sonuç bu değildi! Takımımla gurur duyuyorum, karakterimizi gösterdik! Taraftarlarımıza da ayrıca teşekkür ederim" notunu düştü.



Bursasporlu oyuncu John Bostock da sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Bugün daha güçlü bir tarafa karşı kazanmayı hak ettik. Taraftarımız inanılmaz" şeklinde yazdı.