Bursasporda futbolcuların protestosu sürüyor

04 Mayıs 2018, Cuma
BİZE ULAŞIN
Bursaspor'da futbolcuların protestosu sürüyor
Giriş Tarihi: 04.05.2018
Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında 6 Mayıs Pazar günü deplasmanda Fenerbahçe'yle karşılaşacak Bursaspor'da, bir süredir alacaklarının ödenmediği gerekçesiyle dün antrenmana çıkmayan futbolcular, bugün de protestolarını sürdürdü.
AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, dün sabah Özlüce Tesisleri'nde yapılması planlanan antrenmana katılmayarak kondisyon salonunda çalışan yeşil-beyazlı oyuncular, bu sabahki antrenmana da çıkmadı.
Futbolcular, alacaklarının ödenmediği gerekçesiyle dün olduğu gibi bugün de kondisyon salonunda çalışma yaptı.
Yeşil-beyazlı kulübün yönetim kurulunun futbolculara bugün ödeme gerçekleştirmek için çalışma yaptığı öğrenildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
BURSASPOR HABERLERİ