Dünyaca ünlü teknik adam sözünün arkasında durmadı!

Yeşil-Beyazlı kulüp resmi sitesinden Le Guen ile ilgili açıklama yaptı

Ligde kötü günler geçiren Bursaspor, teknik direktör Paul Le Guen'le yollarını ayırdı. Resmi siteden de duyurulan ayrılık açıklamasında ise bir ayrıntı dikkat çekti!

TEK TARAFLI OLARAK FESHEDİLDİ

Yeşil-beyazlı ekibin yaptığı açıklamada "Sözleşmenin karşılıklı olarak feshedilmesine ilişkin yaptığımız bütün tekliflere olumsuz cevap verilmiştir.

Bu doğrultuda, sözleşmede yer alan "tek taraflı fesih" e ilişkin özel madde kapsamında, Paul Le Guen ve yabancı yardımcılarıyla olan sözleşme tarafımızdan tek taraflı olarak feshedilmiştir" denildi.

"GİT DERLERSE GİDERİM" DEMİŞTİ

Sözleşmesi tek taraflı olarak feshedilen Fransız teknik adam Kasımpaşa maçının ardından yaptığı açıklamada "Git derlerse giderim" demiş ve talep gelmesi halinde istifa edebileceğinin sinyalini vermişti. Tecrübeli teknik adamın bu davranışı ise şaşkınlık yarattı.