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    10 Nisan 2018, Salı

    BURSASPOR

    Bursaspor'da Le Guen yolcu

    Bursasporda Le Guen yolcu
    BURSASPOR
    Güncelleme Tarihi: 10.04.2018 Giriş Tarihi: 10.04.2018

    Kasımpaşa yenilgisi sonrası toplanan yönetim Fransız çalıştırıcının biletini kesti 1 milyon Euro’luk tazminatını isteyen Le Guen’den indirim istendi ve süre verildi

    Bursaspor'da kötü gidişatın faturası teknik direktör Paul Le Guen'e kesildi. Geçen sezon olduğu gibi bu sezonun ikinci yarısında da düşüşe geçen ve son 14 maçta sadece 2 galibiyet alabilen Timsah'ta evindeki 1-0'lık Kasımpaşa yenilgisi bardağı taşırdı. Mağlubiyet sonrasında toplanan yönetimi, Le Guen'le yolları ayırmak için düğmeye bastı. Başkan Ali Ay, Fransız teknik adama kendisiyle yollarını ayırmak istediğini açıkladı. Tecrübeli teknik adam, bunun üzerine tazminatının tamamını istediğini bildirdi. Başkan Ay, 1 milyon euro'luk tazminat bedelini indirmeyi teklif etti ve kendisine düşünmesi için süre verdi. Le Guen'le yolların ayrılması halinde, yeşil-beyazlıların ligdeki kaderini belirleyecek son 6 maçta takımın, Antrenör Mustafa Er'e teslim edilmesi bekleniyor.

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