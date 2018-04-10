Bursasporda Le Guen yolcu

10 Nisan 2018, Salı
BİZE ULAŞIN
Bursaspor'da Le Guen yolcu
Güncelleme Tarihi: 10.04.2018 Giriş Tarihi: 10.04.2018
Kasımpaşa yenilgisi sonrası toplanan yönetim Fransız çalıştırıcının biletini kesti 1 milyon Euro’luk tazminatını isteyen Le Guen’den indirim istendi ve süre verildi
Bursaspor'da kötü gidişatın faturası teknik direktör Paul Le Guen'e kesildi. Geçen sezon olduğu gibi bu sezonun ikinci yarısında da düşüşe geçen ve son 14 maçta sadece 2 galibiyet alabilen Timsah'ta evindeki 1-0'lık Kasımpaşa yenilgisi bardağı taşırdı. Mağlubiyet sonrasında toplanan Bursaspor yönetimi, Le Guen'le yolları ayırmak için düğmeye bastı. Başkan Ali Ay, Fransız teknik adama kendisiyle yollarını ayırmak istediğini açıkladı. Tecrübeli teknik adam, bunun üzerine tazminatının tamamını istediğini bildirdi. Başkan Ay, 1 milyon euro'luk tazminat bedelini indirmeyi teklif etti ve kendisine düşünmesi için süre verdi. Le Guen'le yolların ayrılması halinde, yeşil-beyazlıların ligdeki kaderini belirleyecek son 6 maçta takımın, Antrenör Mustafa Er'e teslim edilmesi bekleniyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
BURSASPOR HABERLERİ