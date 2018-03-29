Bursasporda Antalyaspor maçı hazırlıkları

29 Mart 2018, Perşembe
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Bursaspor'da Antalyaspor maçı hazırlıkları
Güncelleme Tarihi: 29.03.2018 Giriş Tarihi: 29.03.2018
Bursaspor, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 31 Mart Cumartesi günü Antalyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Yeşil-beyazlı kulübün Özlüce Tesisleri'nde teknik direktör Paul Le Guen yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1,5 saat sürdü.
Isınma koşularıyla başlayan antrenman, pas çalışmasıyla devam etti. Daha sonra dar alanda kontrol pas oyunu oynayan yeşil-beyazlı futbolcular, son bölümde taktik çalışma gerçekleştirdi.
Bursaspor, yarın Antalya'da yapacağı antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.
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