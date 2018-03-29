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    29 Mart 2018, Perşembe

    BURSASPOR

    Bursaspor'da Antalyaspor maçı hazırlıkları

    Bursasporda Antalyaspor maçı hazırlıkları
    BURSASPOR
    Güncelleme Tarihi: 29.03.2018 Giriş Tarihi: 29.03.2018

    , 'in 27. haftasında 31 Mart Cumartesi günü Antalyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

    Yeşil-beyazlı kulübün Özlüce Tesisleri'nde teknik direktör Paul Le Guen yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1,5 saat sürdü.

    Isınma koşularıyla başlayan antrenman, pas çalışmasıyla devam etti. Daha sonra dar alanda kontrol pas oyunu oynayan yeşil-beyazlı futbolcular, son bölümde taktik çalışma gerçekleştirdi.

    , yarın Antalya'da yapacağı antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.

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