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    28 Mart 2018, Çarşamba

    BURSASPOR

    Bursaspor’da hazırlıklar sürüyor

    Bursaspor’da hazırlıklar sürüyor
    BURSASPOR
    Güncelleme Tarihi: 28.03.2018 Giriş Tarihi: 28.03.2018

    , bugün akşam üzeri yaptığı antrenmanla Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü.

    Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak olan , bu maçın hazırlıklarını bugün akşam üzeri yapılan antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Paul Le Guen yönetiminde gerçekleşen antrenman yaklaşık 1 saat 30 dakika sürdü. Serbest ısınma ile başlayan antrenman 6'ya 3 jokerli kontrol pas oyunu ile devam etti. Daha sonra koordinasyon çalışması yapan yeşil-beyazlı ekip, son bölümde ise taktik çalışma yaptı. Milli takımdan dönen Dzon Delarge ve Muhammed Şengezer takımla çalışırken, sakatlığı bulunan Sercan Yıldırım ise takımdan ayrı düz koşu yaptı.

    Bursaspor, yarın yapacağı antrenmanla Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.

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