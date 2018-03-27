Bursasporda Antalyaspor maçı hazırlıkları

27 Mart 2018, Salı
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Bursaspor'da Antalyaspor maçı hazırlıkları
Güncelleme Tarihi: 27.03.2018 Giriş Tarihi: 27.03.2018
Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 31 Mart Cumartesi günü deplasmanda Antalyaspor ile karşılayacak Bursaspor, bu maçın hazırlıklarını sürdürüyor.
Özlüce Tesisleri'nde teknik direktör Paul Le Guen yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 15 dakika sürdü.
Isınma koşularıyla başlayan, koordinasyon ve çabukluk çalışmasıyla devam eden antrenmanın son bölümünde 2 gruba ayrılan oyuncular, dar ve geniş alanda kontrol pas oyunu oynadı.
Bursaspor'da tedavisi tamamlanan Ertuğrul Ersoy takımla antrenmana çıktı.
Yeşil-beyazlılar, akşam saatlerinde yapacağı ikinci çalışmayla Antalyaspor maçı hazırlıklarına devam edecek.
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