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    27 Mart 2018, Salı

    BURSASPOR

    Bursaspor'da Antalyaspor maçı hazırlıkları

    Bursasporda Antalyaspor maçı hazırlıkları
    BURSASPOR
    Güncelleme Tarihi: 27.03.2018 Giriş Tarihi: 27.03.2018

    Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 31 Mart Cumartesi günü deplasmanda ile karşılayacak , bu maçın hazırlıklarını sürdürüyor.

    Özlüce Tesisleri'nde teknik direktör Paul Le Guen yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 15 dakika sürdü.

    Isınma koşularıyla başlayan, koordinasyon ve çabukluk çalışmasıyla devam eden antrenmanın son bölümünde 2 gruba ayrılan oyuncular, dar ve geniş alanda kontrol pas oyunu oynadı.

    'da tedavisi tamamlanan Ertuğrul Ersoy takımla antrenmana çıktı.

    Yeşil-beyazlılar, akşam saatlerinde yapacağı ikinci çalışmayla maçı hazırlıklarına devam edecek.

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