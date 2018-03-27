Bursasporda Antalyaspor maçı hazırlıkları

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 31 Mart Cumartesi günü deplasmanda Antalyaspor ile karşılayacak Bursaspor, bu maçın hazırlıklarını sürdürüyor.

Özlüce Tesisleri'nde teknik direktör Paul Le Guen yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 15 dakika sürdü.

Isınma koşularıyla başlayan, koordinasyon ve çabukluk çalışmasıyla devam eden antrenmanın son bölümünde 2 gruba ayrılan oyuncular, dar ve geniş alanda kontrol pas oyunu oynadı.

Bursaspor'da tedavisi tamamlanan Ertuğrul Ersoy takımla antrenmana çıktı.

Yeşil-beyazlılar, akşam saatlerinde yapacağı ikinci çalışmayla Antalyaspor maçı hazırlıklarına devam edecek.