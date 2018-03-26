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    26 Mart 2018, Pazartesi

    BURSASPOR

    Bursaspor, Antalyaspor maçının hazırlıklarına başladı

    Bursaspor, Antalyaspor maçının hazırlıklarına başladı
    BURSASPOR
    Güncelleme Tarihi: 26.03.2018 Giriş Tarihi: 26.03.2018

    , 'in 27. haftasında, deplasmanda oynayacağı Antalyaspor maçının hazırlıklarına başladı.

    Özlüce Tesisleri'nde, teknik direktör Paul Le Guen yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü. Isınma koşularıyla başlayan idman dar alanda kontrol pas oyunuyla devam etti. Yeşil-beyazlı futbolcular daha sonra tempolu koşular yaptı.

    Sakatlıkları geçen Kubilay Kanatsızkuş, Emre Taşdemir, Barış Yardımcı ve Yusuf Erdoğan idmanda yer aldı. Tedavisi tamamlanan Ertuğrul Ersoy ise fizyoterapist eşliğinde çalıştı.

    , yarın yapacağı antrenmanla Antalyaspor maçının hazırlıklarına devam edecek.


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