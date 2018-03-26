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    26 Mart 2018, Pazartesi

    BURSASPOR

    Batalla, U15 takımı ile çalıştı

    Batalla, U15 takımı ile çalıştı
    BURSASPOR
    Güncelleme Tarihi: 26.03.2018 Giriş Tarihi: 26.03.2018

    ’un Arjantinli yıldızı Pablo Martin , U15 takımıyla antrenmana çıktı.

    U15 takımının Vakıfköy Tesisleri'nde bugün yapılan antrenmanına kaptan Pablo Martin da katıldı. U15 futbolcularıyla soyunma odasında bir araya gelen Batalla, genç futbolcularla bir süre sohbet ettikten sonra onlarla birlikte antrenmana çıktı. Altyapı oyuncularının oluşturduğu tünelden alkışlar eşliğinde sahaya çıkan deneyimli oyuncu, antrenmanın ilk 20 dakikasında genç oyuncularla birlikte çalıştı. Altyapı oyuncularının yoğun ilgi gösterdiği Pablo Batalla, antrenman sonunda genç oyuncularla hatıra fotoğrafı çektirdi.

    'un efsane futbolcularından Mesut Şen de Batalla'yı göstererek genç oyunculara, "Büyüyünce böyle futbolcu olun. Başka türlü futbolculuk yok. Böyle futbolculuk var" diye seslendi.

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