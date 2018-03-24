Bursasporda hazırlıklar sürüyor

Bursaspor, bugün sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla çalışmalarını sürdürdü.

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Yeşil-beyazlı ekip, Spor Toto Süper Lig'e verilen arada çalışmalarını Özlüce Tesisleri'nde sürdürüyor. Teknik Direktör Paul Le Guen yönetiminde gerçekleşen antrenman yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü. Isınma koşularıyla başlayan antrenman 5'e 2 pas pres çalışmasıyla devam etti. Daha sonra geniş alanda kontrol pas oyunu oynayan Bursasporlu futbolcular, son bölümde ise yarı sahada çift kale maç yaptı.Hafif sakatlıkları bulunan Yusuf Erdoğan, Barış Yardımcı ve Emre Taşdemir takımdan ayrı fizyoterapist eşliğinde çalıştı. Ertuğrul Ersoy ve Kubilay Kanatsızkuş'un tedavilerine ise devam edildi.Yeşil-beyazlılar, yarın günü izinli olarak geçirecek ve pazartesi günü yapacağı antrenmanla Antalyaspor maçı hazırlıklarına başlayacak.