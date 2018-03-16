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Bursaspor, Demir Grup Sivasspor maçına hazır
Güncelleme Tarihi: 16.03.2018 Giriş Tarihi: 16.03.2018
Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında yarın sahasında Demir Grup Sivasspor ile karşılayacak Bursaspor'da hazırlıklar tamamlandı.
Özlüce Tesisleri'nde teknik direktör Paul Le Guen yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 10 dakika sürdü.
Isınma hareketleriyle başlayan, 5'e 2 pas-pres çalışmasıyla devam eden antrenman, çabukluk çalışması ve taktik prova ile sona erdi.
Yeşil-beyazlılar, antrenmanın ardından tesislerde kampa girdi.
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