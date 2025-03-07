Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Sipay Bodrum FK, sahasında Kasımpaşa'yı ağırladı. Ev sahibi takım kritik mücadeleyi 1-0 kazanarak 3 puanın sahibi oldu. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Sipay Bodrum FK, evinde Kasımpaşa'yı konuk etti.

Çekişmeli maçta kazanan taraf 1-0'lık skorla Sipay Bodrum FK oldu. Ev sahibine galibiyeti getiren golü 73. dakikada Fredy kaydetti.

Bu sonuçla Sipay Bodrum FK 27 puana ulaştı ve 15. sıraya çıktı. Kasımpaşa ise 32 puanla 11. sırada kaldı.

Sipay Bodrum FK gelecek hafta Çaykur Rizespor'a konuk olacak. Kasımpaşa da sahasında Corendon Alanyaspor'u ağırlayacak.

MAÇTAN DAKİKALAR:

14'üncü dakikada Bodrum FK atağında ceza sahası içinde Puşcaş'ın vuruşunda kaleci gole engel oldu.

26'ncı dakikada Kasımpaşa atağında ceza sahası dışından Winck'in vuruşunu kaleci Sousa kurtardı.

45'inci dakikada Kasımpaşa atağında ceza sahası dışında Brekalo'nun sert vuruşunda kaleci Sousa topu kurtararak oyun içine çeldi.

45+2'nci dakikada ceza sahası içinde Bodrum FK atağında Fredy'in vuruşunda top yan ağlarda kaldı.

İlk yarı golsüz berabere sona erdi.

50'nci dakikada Kasımpaşa atağında Barak'ın vuruşunda top üstten auta çıktı.

51'inci dakikada Bodrum FK atağında ceza sahası içinde Fredy'nin sert vuruşunda top sağ köşeden direğe çarpıp oyun alanına döndü.

67'nci dakikada Bodrum FK atağında Bardhi'nin ceza sahasına gönderdiği topla buluşan Brazao'nun vuruşunda kaleci topu kornere çıkardı.

73'üncü dakikada Bodrum FK öne geçti. Ev sahibinin atağında ceza sahası dışında Ege'nin pasında Fredy'in vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0.

86'ncı dakikada Kasımpaşa atağında ceza sahası içinde Costa'nın kafa vuruşunda top üstten dışarı çıktı.

90+1'inci dakikada Bodrum FK atağında Brazao'nun şutunda top sol köşeden az farkla dışarı çıktı.

90+2'nci dakikada Bodrum FK atağında ceza sahası içinde Seferi'nin şutunda kaleci topu kurtararak oyun alanına döndürdü gelen topa vuran Fredy'nin vuruşunda meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.

Karşılaşma 1-0 bitti.