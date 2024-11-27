Volkan Demirel'den, Okan Buruk'a gönderme!
Volkan Demirel isyan etti! "14'e 10 oynadık, 1-0 iyi sonuç"
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