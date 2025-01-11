Volkan Demirel: Söylenecek bir şey yok!

Sipay Bodrum FK, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda Beşiktaş'a 2-1 mağlup oldu.

Bu mücadele ardından Muğla ekibinde Volkan Demirel açıklamalarda bulundu.

İŞTE DEMİREL'İN SÖZLERİ:

Akan oyunun durdurulup, daha sonra VAR'a gidilip de penaltı verilmediğini ilk kez görüyorum. Söylenecek bir şey yok. Çocuklar iyi mücadele etti. 42 kez ceza sahasında buluşmuşuz, Trabzon maçı da aynıydı. Pozisyonları buluyoruz ama bu iş biraz daha yetenek, kalite isteyen bir iş.

Hakeme bir parantez açmak istiyorum. Bugün 2-3 tane Seferi'ye, Taylan'a... Akan oyunun durdurulup penaltı verilmediğini ilk kez görüyoruz. Sadece saha içi değil, saha dışı organizasyonlarına da ihtiyacımız var! Bunu ne anlamda dediğimi bazıları anlar. İçeride de dışarıda da mücaleye devam edeceğiz.