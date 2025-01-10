Jonathan Okita Bodrum FK'da!
Bodrum'da kazanan çıkmadı!
Trabzonspor Ukrayna'da
''Hedefimiz grup liderliği''
1
Aspor Keşfet
Son Dakika
G.Saray'a İsviçreli stoper! G.Saray'a İsviçreli stoper! 14:59
F.Bahçe yeni stoperini buldu! F.Bahçe yeni stoperini buldu! 12:49
F.Bahçe'de Maximin şoku! F.Bahçe'de Maximin şoku! 11:31
Ziyech'e sürpriz talip! Ziyech'e sürpriz talip! 11:13
F.Bahçeli yıldıza Bodrum kancası! F.Bahçeli yıldıza Bodrum kancası! 10:52
F.Bahçe'ye MLS'ten bomba transfer! F.Bahçe'ye MLS'ten bomba transfer! 10:10
Daha Eski
"Mourinho gibi bir hocayla..." "Mourinho gibi bir hocayla..." 08:48
Ezeli rakiplerin dev transfer kapışması! Ezeli rakiplerin dev transfer kapışması! 00:40
G.Saray'dan milli yıldıza kanca! Sözleşmesini feshedebilir G.Saray'dan milli yıldıza kanca! Sözleşmesini feshedebilir 00:30
G.Saray'dan Barış Alper Yılmaz kararı! Yollar ayrılacak mı? G.Saray'dan Barış Alper Yılmaz kararı! Yollar ayrılacak mı? 00:17
Trabzonspor'da Taha Ali heyecanı! Trabzonspor'da Taha Ali heyecanı! 00:09
Trabzonspor'dan sol bek operasyonu! Trabzonspor'dan sol bek operasyonu! 00:04