Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ederken 11. hafta müsabakasında Bodrum FK ile Alanyaspor karşı karşıya geliyor. Maçın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...
BODRUM FK - ALANYASPOR MAÇI 11'LERİ:
Bodrum FK: Gökhan, Celustka, Ajeti, Ali, Ege, Taylan, Musah, Brazao, Seferi, Dimitrov, Puşcaş.
Alanyaspor: Ertuğrul, Hadergjonaj, Fatih, Aliti, Balkovec, Buluthan, Makouta, Cordova, Lopes, Efecan, Serdar.
BODRUM FK - ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Bodrum FK - Alanyaspor maçı 3 Kasım Pazar günü saat 16.00'da başladı. Karşılaşma beIN Sports Max 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor.