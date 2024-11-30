Trendyol Süper Lig'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor.
Sezonun flaş takımlarından olmayı başaran Samsunspor evinde Bodrum FK ile karşı karşıya geliyor.
İLK 11'LER;
Samsunspor: Okan, Van Dongelen, Satka, Zeki, Bola, Bennasser, Ntcham, Emre, Holse, Dımata, Marius.
Bodrum FK: Gökhan, Üzeyir, Ajeti, Celutska, Gökdeniz, Taylan, Fredy, Brazao, Seferi, Dimitrov, Puscas.
SAMSUNSPOR - BODRUMSPOR SAAT KAÇTA BAŞLADI VE HANGİ KANALDA?
İki ekip arasında oynanan mücadele saat 13:30'da başladı. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor.