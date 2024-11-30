Trendyol Süper Lig'in 14'üncü hafta mücadelesinde Samunspor ile Bodrum FK karşı karşıya geliyor. Bu mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...

Trendyol Süper Lig'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor.

Sezonun flaş takımlarından olmayı başaran Samsunspor evinde Bodrum FK ile karşı karşıya geliyor.

İLK 11'LER;

Samsunspor: Okan, Van Dongelen, Satka, Zeki, Bola, Bennasser, Ntcham, Emre, Holse, Dımata, Marius.

Bodrum FK: Gökhan, Üzeyir, Ajeti, Celutska, Gökdeniz, Taylan, Fredy, Brazao, Seferi, Dimitrov, Puscas.

SAMSUNSPOR - BODRUMSPOR SAAT KAÇTA BAŞLADI VE HANGİ KANALDA?

İki ekip arasında oynanan mücadele saat 13:30'da başladı. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor.