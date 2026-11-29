İşte Beşiktaş - Galatasaray maçının 11'leri! Dolmabahçe'de kritik derbi

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray dev derbide kozlarını paylaşacak. Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak kritik maç öncesi Vincenzo Italiano ve Okan Buruk ilk 11'lerini büyük ölçüde belirledi. İşte Beşiktaş-Galatasaray karşılaşmasının muhtemel 11'leri... | Son dakika Beşiktaş ve Galatasaray haberleri (BJK GS spor haberi)