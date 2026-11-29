İşte Beşiktaş - Galatasaray maçının 11'leri! Dolmabahçe'de kritik derbi
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray dev derbide kozlarını paylaşacak. Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak kritik maç öncesi Vincenzo Italiano ve Okan Buruk ilk 11'lerini büyük ölçüde belirledi. İşte Beşiktaş-Galatasaray karşılaşmasının muhtemel 11'leri... | Son dakika Beşiktaş ve Galatasaray haberleri (BJK GS spor haberi)
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Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray, 30 Kasım Pazartesi günü saat 21.00'de Tüpraş Stadyumu'nda mücadele edecek.
Ligde geride kalan haftalarda sarı-kırmızılılar 10 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle aldığı 31 puanla liderlik koltuğunda bulunuyor.
Siyah-beyazlılar ise 8 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet sonucunda topladığı 25 puanla ve maç eksiğiyle 4. sırada yer alıyor.
361. randevu
Beşiktaş ile Galatasaray rekabeti 22 Ağustos 1924 yılında Taksim Stadı'nda oynanan maçla başladı ve o müsabakayı da siyah-beyazlılar 2-0'lık skorla kazandı.
İki takım bugüne kadar 360 kez karşı karşıya geldi. Geride kalan mücadelelerde sarı-kırmızılılar 129 kez sahadan galip ayrılırken, siyah-beyazlılar ise 116 defa rakibini mağlup etti.
115 karşılaşma ise berabere tamamlandı. Galatasaray'ın 501 golüne, Beşiktaş 473 golle karşılık verdi.
Beşiktaş'ın golcüsü Vlahovic
Sırp santrfor Dusan Vlahovic, siyah-beyazlı takımın derbideki en büyük kozu olacak. Sezon başında transfer edilen Vlahovic, Beşiktaş formasıyla 10 Süper Lig maçında forma giydi.
İlk maçında gol bulamayan 26 yaşındaki santrfor, sonraki haftalarda attığı 11 golle kısa sürede Beşiktaş taraftarının yüzünü güldürdü. Fenerbahçe derbisinde 1 gol bulan Vlahovic, Galatasaray'a karşı da skor üretip formunu sürdürmeyi hedefliyor.
Siyah-beyazlılarda kanatlardan 9 gol
Siyah-beyazlılar, kale dışında bu sezon her mevkiden gol katkısı alıyor. Beşiktaş'ta savunma oyuncuları Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz ve Amir Murillo, birer golle takımlarına katkı verdi. Orta sahada Orkun Kökçü'den 2, Junior Olaitan'dan ise 1 gol desteği alan siyah-beyazlılarda kanat oyuncuları ise Süper Lig'de rakip filelere gönderilen 27 golün 9'una imza attı.
Kanatlarda görev yapan Leandro Trossard ve Vaclav Cerny 3'er, İlhan Fakılı 2 ve Ernest Poku 1 kez takımı lehine skoru değiştirdi.
Osimhen, ikinci yarıda
Galatasaray'da Beşiktaş derbisi öncesinde Victor Osimhen sevinci yaşanıyor.
Son üç resmi maçta sakatlığı nedeniyle görev yapamayan Nijeryalı golcü, derbide takımının en büyük kozlarından olacak.
Beşiktaş'a karşı maç kadrosunda olması beklenen 27 yaşındaki santrfor, bu sezon ligde 8 karşılaşmada 9 gol kaydetti.
Galatasaray'da Victor Osimhen, daha önce Beşiktaş'a karşı forma giydiği 4 maçta 2 kez gol sevinci yaşadı.
Okan Buruk cezalı
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, geçtiğimiz haftaki Başakşehir maçının ardından kırmızı kart gördü.
Buruk, derbide takımın başında yer alamayacak, sarı-kırmızılılarda saha kenarında yardımcı antrenör İrfan Saraloğlu olacak.
DOLMABAHÇE'DEKİ SON MAÇI GALATASARAY KAZANDI
Beşiktaş'ın yeni stadı açıldığından bu yana Galatasaray'a karşı bariz üstünlüğü bulunsa da son 3 sezonda Galatasaray'ın Dolmabahçe'den 2 galibiyet çıkarması dikkat çekiyor.
Yeni stadın açıldığı son 10 yılda Galatasaray'la 10 kez karşılaşan siyah beyazlılar, bu maçlarda 7 galibiyet aldı. Rakibine 2 kez yenilen Kara Kartallar, bir maçtan da beraberlikle ayrıldı.
Stadın açıldığı 2016'dan 2023-2024 sezonun kadar Galatasaray'a büyük üstünlük kuran Beşiktaş ilk maçtaki beraberliğin ardından iç sahada 6 sezon üstü üste kazanmayı başardı. 2023-2024 sezonunda 0-1'lik skorla Galatasaray'a karşı ilk mağlubiyetini alan siyah beyazlılar, geçen sezon da yine 0-1'lik skorla ikinci kez mağlup oldu.
Oğuzhan Çakır ilk kez bu derbide düdük çalacak
Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanacak derbiyi FIFA kokartlı hakem Oğuzhan Çakır yönetecek. Çakır'ın yardımcılıklarını Anıl Usta ile Bersan Duran yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Alper Akarsu olacak. Balıkesir bölgesi hakemi olan Oğuzhan Çakır, kariyerinde ilk defa iki takım arasında oynanacak derbide düdük çalacak.