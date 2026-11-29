Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında Galatasaray ile oynayacağı derbinin hazırlıklarını tamamladı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 13'üncü haftasında Galatasaray ile oynayacağı derbinin hazırlıklarını tamamladı.

Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Vincenzo Italiano yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, kondisyon ve taktik ağırlıklı geçti. Isınma koşularıyla başlayan antrenman, 5'e 2 top kapma çalışmasının ardından yapılan taktik ve duran top organizasyonlarıyla sona erdi.

Öte yandan sakatlığı geçen Emmanuel Agbadou takımla çalıştı.

Siyah-beyazlı ekip, Trendyol Süper Lig'in 13'üncü haftasında 30 Kasım Pazartesi günü saat 21.00'de Tüpraş Stadyumu'nda Galatasaray'ı konuk edecek.