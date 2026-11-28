Ocak ayında Newcastle United forması giyen Joe Willock'u kadrosuna katmayı hedefleyen Beşiktaş'ta, transfer için kritik tarih ortaya çıktı. Siyah beyazlıların, yıldız orta saha için aralık ayının ortalarından itibaren temaslarını sıklaştırmayı planladığı ifade edildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş, Newcastle United forması giyen Joe Willock'un transferinden vazgeçmiyor. Siyah-beyazlılar, 27 yaşındaki İngiliz orta saha oyuncusunu yaz transfer döneminde de istemiş ancak transfer gerçekleşmemişti.

SERDAL ADALI'NIN SÖZLERİ

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, geçtiğimiz hafta düzenlediği basın toplantısında, "Bekliyoruz, ocak ayından itibaren oyuncuyla görüşme hakkımız var. Olursa, transferi gerçekleşecek. Hocamızın istediği bir oyuncu. Alternatiflerimiz de var. Onlarla da görüşüyoruz. Transfer başlasın bakalım." demişti.

BEŞİKTAŞ'IN PLANI

Beşiktaş, Joe Willock için aralık ayının ortalarından itibaren temaslarını sıklaştırmayı ve 1 Ocak'ta başlayacak transfer dönemi öncesi 27 yaşındaki futbolcunun transferinde önemli aşamaya gelmek istiyor.

BU SEZON PERFORMANSI

Newcastle United'da bu sezon 14 maçta süre bulan Willock, 3 gol attı ve 2 asist yaptı.