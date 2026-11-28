Beşiktaş'ta, Galatasaray maçı hazırlıkları başladı!
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına, bugün BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı.Basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 1.5 saat sürdü.
Teknik Direktör Vincenzo Italiano'nun yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşularıyla başlayan idman, 5'e 2 top kapma ve dar alan çift kale maçın ardından yapılan bireysel şut çalışmasıyla tamamlandı.
Beşiktaş, çalışmalarına yarın (29 Kasım) saat 12.00'de basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.