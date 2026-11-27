Beşiktaş, Gürcistan'daki yoğun rüzgar nedeniyle İstanbul'a dönüş uçağının kalktığı bildirildi.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi lig aşamasının 5'inci haftasında Gürcistan'da oynanan mücadelede Hapoel Beer Sheva'yı 2-1 mağlup etti. Siyah-beyazlılar yurda dönmeye hazırlanırken kafileyi taşıyacak uçağın henüz kalkmadığı ve gecikme yaşandığı açıklandı. Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, "Batum Havalimanı'nda etkili olan yoğun rüzgâr nedeniyle uçağımız henüz kalkış gerçekleştirememiştir. Hava koşullarına bağlı olarak yaşanan gecikmeyle ilgili gelişmeler oldukça sizleri bilgilendireceğiz." İfadelerine yer verildi.

A Spor'un haberine göre, Beşiktaş kafilesini taşıyan uçağın havalandığı öğrenildi. Batum'dan hareket eden kafilenin yaklaşık 1,5 saat sonra İstanbul'da olacağı öğrenildi.