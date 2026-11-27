Gazzeli çocuklardan Beşiktaş'a teşekkür

Beşiktaş'ın Hapoel Beer-Sheva karşılaşmasında sergilediği duruş Gazze'de karşılık buldu. Siyah-beyazlı futbolcu Kassoum Ouattara'nın sembolik hareketi, Türk ve Filistin bayrakları ile Beşiktaş armasının da yer aldığı bir duvar resmine taşındı.