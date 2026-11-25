Beşiktaş'ın, UEFA Avrupa Ligi 5. hafta maçında Gürcistan'da Hapoel Beer-Sheva ile oynayacağı müsabakanın kamp kadrosu belli oldu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında İsrail'in Hapoel Beer-Sheva takımını Gürcistan'ın Batum şehrinde konuk edecek Beşiktaş'ta kamp kadrosu belli oldu.

Siyah-beyazlı kulübün açıklamasına göre teknik direktör Vincenzo Italiano kafileye şu isimleri dahil etti:

Alexander Nübel, Tuğra Yeşilyurt, Doğan Alemdar, Wilfred Ndidi, Salih Özcan, Kartal Kayra Yılmaz, Hyeon-gyu Oh, Orkun Kökçü, Kassoum Ouattara, Junior Olaitan, Ernest Poku, Vaclav Cerny, Leandro Trossard, Fabio Miretti, Taylan Bulut, Dusan Vlahovic, İlhan Fakılı, Rıdvan Yılmaz, Tiago Djalo, Emirhan Topçu, Yasin Özcan, Amir Murillo, Ahmet Sami Bircan, Semih Kılıçsoy.

Dizinde ödem tespit edilen Emanuel Agbadou ve kırmızı kart cezalısı Ümit Akdağ, kadroya alınmadı.