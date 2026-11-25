UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Beşiktaş, Batum'da oynanacak karşılaşmada Hapoel Beer Sheva ile karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlı kafileyi taşıyan uçak hava muhalefeti sebebiyle Gürcistan'a iniş yapamadı. Beşiktaş kafilesi, Rize'ye iniş yaparak Batum'a karayoluyla geçecek. İşte detaylar...

UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Beşiktaş, Batum'da oynanacak karşılaşmada Hapoel Beer Sheva ile karşılaşacak.

A Spor Muhabiri Efecan Öztaş'ın haberine göre, siyah-beyazlı kafileyi taşıyan uçak hava muhalefeti sebebiyle iniş yapamadı.

Beşiktaş kafilesini taşıyan uçak, Rize-Artvin Havalimanı'na inip kara yoluyla Batum'a geçecek. Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano'nun yapacağı maç önü basın toplantısı iptal edildi.

BEŞİKTAŞ'TAN AÇIKLAMA

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "UEFA Avrupa Ligi'ndeki Hapoel Beer-Sheva maçı için Gürcistan'ın Batum kentine gitmekte olan kafilemizi taşıyan uçak, Batum'daki olumsuz hava koşulları nedeniye Rize'ye iniş yapmıştır. Kafilemiz, karayoluyla Batum'a gidecektir." ifadeleri kullanıldı.