Beşiktaş'a Emmanuel Agbadou'dan kötü haber! Kamp kadrosundan çıkarıldı
Beşiktaş'ta 29 yaşındaki savunma oyuncusu Emmanuel Agbadou, dizindeki şişlik nedeniyle riske edilmeyerek Hapoel Beer Sheva maçının kamp kadrosundan çıkarıldı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK Spor haberi)
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında 26 Kasım Perşembe günü Gürcistan'da Hapoel Beer-Sheva'yı konuk edecek.
Batum kentindeki Batum Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 20.45'te başlayacak.
Öte yandan kritik mücadele öncesi siyah beyazlılarda şok bir sakatlık yaşandı.
Beşiktaş'ta dizinde şişlik bulunan Emmanuel Agbadou'nun, Hapoel Beer-Sheva maçının kadrosundan çıkarıldığı öğrenildi. Fildişi Sahilli stoperin Galatasaray derbisine yetiştirilmesi hedefleniyor.