Beşiktaş'ı taşıyan uçak Gürcistan'a iniş yapamadı!
UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Beşiktaş, Batum'da oynanacak karşılaşmada Hapoel Beer Sheva'yı konuk edecek. Siyah-beyazlı kafileyi taşıyan uçak hava muhalefeti sebebiyle iniş yapamadı. İşte detaylar...
UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Beşiktaş, Batum'da oynanacak karşılaşmada Hapoel Beer Sheva ile karşılaşacak.
A Spor Muhabiri Efecan Öztaş'ın haberine göre, siyah-beyazlı kafileyi taşıyan uçak hava muhalefeti sebebiyle iniş yapamadı.
Beşiktaş kafilesini taşıyan uçak, Rize-Artvin Havalimanı'na inip kara yoluyla Batum'a geçecek.