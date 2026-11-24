Beşiktaş'ta, Hapoel Beer-Sheva maçı hazırlıkları başladı!
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi’nde Hapoel Beer-Sheva ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla başladı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde Hapoel Beer-Sheva ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bugün BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı. Basına kapalı idman, yaklaşık 1.5 saat sürdü.
Teknik Direktör Vincenzo Italiano yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşularıyla başlayan idman, 5'e 2 top kapma çalışmasıyla devam etti. Antrenman, dar alanda oynanan çift kale maçın ardından gerçekleştirilen şut çalışmasıyla tamamlandı.
Beşiktaş, Hapoel Beer-Sheva maçının hazırlıklarını, 25 Kasım Çarşamba günü saat 11.00'de ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilecek antrenmanla tamamlayacak. Siyah beyazlılar, antrenmanın ardından saat 15.00'te Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan özel bir uçakla Gürcistan'ın Batum kentine gidecek.