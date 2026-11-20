Ara transfer döneminde sağ kanat takviyesi yapmayı planlayan Beşiktaş, sezon başında da listesinde bulunan Johan Bakayoko için oyuncunun kulübü Leipzig ile görüşecek. Bundesliga ekibinin, transfere sıcak yaklaştığı öğrenildi.

Sol kanat bölgesinde Belçikalı yıldız Leandro Trossard'a sahip olan Beşiktaş, sağ kanat için de vatandaşı Johan Bakayoko'yu gündemine aldı. Ocak ayında Milot Rashica ve Vaclav Cerny ile yolları ayırmayı hedefleyen Beşiktaş, bu nedenle sağ kanat bölgesine yeni bir oyuncu takviyesi yapacak.

LEIPZIG GEÇİCİ TRANSFERE OLUMLU YAKLAŞIYOR

Bundesliga temsilcisi Leipzig'te yeterince süre alamayan 23 yaşındaki futbolcunun takımı, geçici transfer seçeneğine olumlu yaklaşıyor. Siyah-beyazlı yönetim ile Alman kulübü arasındaki görüşmeler tamamlandıktan sonra Johan Bakayoko'nun geleceğinin açıklığa kavuşması öngörülüyor.

Türkiye gazetesinin haberinde, siyah-beyazlıların Futbol Direktörü Önder Özen'in, hafta sonu Leipzig yetkilileriyle Johan Bakayoko transferi üzerine birebir temas kuracağı kaydedildi.

SÖZLEŞME İMZALAMASI DURUMUNDA...

Beklenen koşullar sağlandığı takdirde yıldız kanat oyuncusu, kış transfer döneminde İstanbul ekibinin kadrosuna dahil olacak. Bakayoko'nun sözleşme imzalaması durumunda Beşiktaş'ın iki kanadında da Belçikalı futbolculardan oluşacak: Leandro Trossard ve Johan Bakayoko. Leipzig ile gerçekleştirilecek ilk görüşmenin ardından kulübün transfer planlaması netlik kazanacak.

BU SEZON BUNDESLIGA'DA TOPLAM 87 DAKİKA OYNADI

Johan Bakayoko, mevcut sezonda Leipzig kadrosunda çok az süre alabildi. Ligde çıktığı üç karşılaşmada yalnızca 85 dakika sahada kalan 23 yaşındaki futbolcu, kupa mücadelesinde ise tek maçta 63 dakika oynadı. Belçikalı oyuncu bu maçlarda skor ya da asist üretemedi.

Genç yıldız, Leipzig formasıyla toplamda çıktığı 26 karşılaşmada ise takımına 3 gollük katkı sağladı.

Genç futbolcunun güncel piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösteriliyor. 23 yaşındaki Bakayoko'nun, Leipzig ile olan kontratı 2030 senesine dek sürüyor.