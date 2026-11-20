Beşiktaş'ta TÜMOSAN Konyaspor mesaisi sürüyor

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında 22 Kasım Pazar günü deplasmanda Konyaspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bu sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü.