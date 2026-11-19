Konyaspor-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Tümosan Konyaspor ile deplasmanda karşılaşacak. Siyah-beyazlı ekip, zorlu mücadeleden galibiyetle ayrılarak puan tablosunda üst sıralardaki yerini sağlamlaştırmak istiyor. Konyaspor ise kendi sahasında taraftarının desteğiyle üç puan arayacak. 22 Kasım Pazar günü oynanacak karşılaşmanın başlama saati ve yayın kanalı belli oldu. Peki, Konyaspor-Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte karşılaşmanın ayrıntıları...