Konyaspor-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Tümosan Konyaspor ile deplasmanda karşılaşacak. Siyah-beyazlı ekip, zorlu mücadeleden galibiyetle ayrılarak puan tablosunda üst sıralardaki yerini sağlamlaştırmak istiyor. Konyaspor ise kendi sahasında taraftarının desteğiyle üç puan arayacak. 22 Kasım Pazar günü oynanacak karşılaşmanın başlama saati ve yayın kanalı belli oldu. Peki, Konyaspor-Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte karşılaşmanın ayrıntıları...
Trendyol Süper Lig'de heyecan 12. hafta karşılaşmalarıyla sürüyor. Beşiktaş, bu haftada Tümosan Konyaspor'un konuğu olacak. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak mücadelede siyah-beyazlılar, deplasmanda kazanarak önemli bir üç puanı hanesine yazdırmayı amaçlıyor. Konyaspor da sahasında oynayacağı karşılaşmada rakibine geçit vermemek için mücadele edecek. İki takımın karşı karşıya geleceği maç öncesinde futbolseverler yayın bilgilerini araştırıyor.
TÜMOSAN KONYASPOR-BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN?
Beşiktaş ile Konyaspor arasındaki Trendyol Süper Lig 12. hafta karşılaşması 22 Kasım 2026 Pazar günü oynanacak. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nun ev sahipliği yapacağı mücadele saat 16.00'da başlayacak.
KONYASPOR-BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?
Süper Lig'deki Konyaspor-Beşiktaş mücadelesi beIN SPORTS 1 kanalından canlı yayınlanacak.
BEŞİKTAŞ'TA HEDEF DEPLASMANDA ÜÇ PUAN
Siyah-beyazlı ekip, Süper Lig'in 12. haftasında oynayacağı Konyaspor karşılaşmasına galibiyet parolasıyla hazırlanıyor. Beşiktaş, deplasmanda alacağı üç puanla ligdeki hedefleri doğrultusunda yoluna devam etmek istiyor.
KONYASPOR SAHASINDA KAZANMAK İSTİYOR
Konyaspor, Beşiktaş karşısında sahasında oynama avantajını kullanmayı hedefliyor. Yeşil-beyazlı ekip, taraftarının desteğiyle güçlü rakibine karşı mücadele ederek puan ya da puanlar almayı amaçlıyor.