Ocak ayındaki transfer döneminde yıldız bir stoper takviyesi yapmayı hedefleyen Beşiktaş, Manchester United'da forma giyen Matthijs de Ligt'i kadrosuna katmak için girişimlere başlayacak. İşte detaylar...

Devre arasındaki transfer döneminde mutlak bir stoper takviyesi yapmak isteyen Beşiktaş'ta sürpriz bir isim gündeme geldi.

TeamTalk'un haberine göre göre siyah-beyazlılar, Manchester United forması giyen Matthijs de Ligt ile ilgileniyor.

DE LIGT'İN AYRILIĞI TRANSFERE BAĞLI

İngiliz devinin Pochettino'yu göreve getirmesinin ardından Fulham forması giyen Calvin Bassey'yi kadrosuna katmak için harekete geçeceği belirtilirken, bu transferin gerçekleşmesi halinde kadroda yer açmak ve gelir elde etmek isteyen Manchester United'ın De Ligt'in ayrılığına da sıcak bakabileceği aktarıldı.

DÜZENLİ FORMA GİYMEK İSTİYOR

27 yaşındaki savunmacının yeniden form tutabilmek ve milli takımda forma giyme şansını artırmak için düzenli olarak sahaya çıkmak istediği belirtiliyor. Ancak futbolcunun bu fırsatı Türkiye'de değerlendirmeye ne kadar sıcak baktığı belirsizliğini koruyor.

KİRALAMA TEKLİFİ YAPILACAK

Hollandalı oyuncuyu devre arasında kadrosuna katmak isteyen Beşiktaş'ın, Manchester United'a oyuncuyu kiralama teklifi götüreceği belirtildi. United'ın, savunma hattına takviye yaptıktan sonra teklife sıcak bakabileceği söyleniyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFERDE YALNIZ DEĞİL

Inter de Hollandalı stoperin durumunu yakından takip ediyor. Ancak İtalyan ekibinin ocak ayında transferi gerçekleştirme konusunda Beşiktaş kadar istekli olmadığı ifade edildi. Inter'in özellikle Alessandro Bastoni'nin takımdan ayrılma ihtimaline karşı gelecek yaz De Ligt için harekete geçebileceği aktarıldı.

PERFORMANSI

Yaşadığı sırt sakatlığı nedeniyle bu sezon yalnızca 2 maçta forma giyebilen Matthijs de Ligt'in Manchester United ile sözleşmesi 2029 yazına kadar devam ediyor. Hollandalı oyuncunun piyasa değeri 25 milyon euro olarak gösteriliyor.

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