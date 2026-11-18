Beşiktaş’ta son dönemde gösterdiği performansla hayal kırıklığı yaratan Vaclav Cerny için Glasgow Rangers’ın ısrarı sürüyor. Çekyalı oyuncuyu, 2024- 2025 sezonunda kiralık olarak kadrosuna katan İskoç temsilcisinin, ocak ayında yeniden harekete geçmeye hazırlandığı belirtildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Sağ kanatta sergilediği performansla beklentileri karşılayamayan Cerny'nin, yabancı kontenjanında yer açılması amacıyla devre arasında gönderilmesi gündeme geldi. Glasgow Rangers'ın, 2028'e kadar siyah-beyazlı kulüple sözleşmesi bulunan Çekyalı futbolcuyu kadrosuna katma konusundaki ısrarını sürdürdüğü belirtildi. Cerny'nin Beşiktaş'taki durumunu yakından takip eden İskoç temsilcisinin, ara transfer döneminde bir kez daha siyah-beyazlı yönetimle temasa geçmeye hazırlandığı öne sürüldü.



YAZ DÖNEMİNDE İSTEMİŞLERDİ

Fotomaç'ta yer alan habere göre; Glasgow Rangers, yaz transfer döneminde de 29 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmak için girişimde bulunmuş ancak Beşiktaş ile bonservis konusunda anlaşma sağlayamamıştı. İskoç temsilcisinin, Cerny için 8 milyon euro teklif ettiği, siyah-beyazlı yönetimin ise 10 milyon euro bonservis bedelinde ısrarcı olduğu belirtilmişti. Rangers, Çekyalı sağ kanadı 2024-2025 sezonunda Wolfsburg'dan kiralık olarak kadrosuna katmıştı.



İSKOÇYA'DA 27 GOLE ETKİ



Çekyalı futbolcunun Glasgow Rangers macerası oldukça parlak geçmişti. 2024-2025 sezonunda 1.5 milyon euro kiralama bedeliyle İskoç ekibinin yolunu tutan Vaclav Cerny, burada çıktığı 52 karşılaşmada etkileyici bir performans ortaya koymuştu. Rakip fileleri 18 kez havalandıran ve 9 asist yapan deneyimli kanat oyuncusu, toplam 27 golde doğrudan pay sahibi olmuştu.



RANDIMANI DÜŞTÜ



Cerny'nin son haftalarda performansında büyük düşüş göze çarpıyor. Trendyol Süper Lig'de bu sezon 10 maçta 2 gol, 1 asistlik performans sergileyen deneyimli sağ kanat, ligde süre aldığı son 3 karşılaşmada (Trabzonspor, Başakşehir, Kasımpaşa) skor üretimine katkı yapamadı. Son Gençlerbirliği sınavında forma şansı bulamayan Cerny, bu sezon toplam 4 gol, 2 asistle oynadı.