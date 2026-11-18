Beşiktaş'ta sağ kanat transferi için çalışmalar hız kazandı. Vincenzo Italiano'nun uzun süredir kadrosunda görmeyi çok istediği Fares Ghedjemis için devreye giren siyah beyazlıların, Frosinone'nin kapısını yeniden çalacağı kaydedildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş yönetimi kış döneminde kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarını dört bir koldan sürdürüyor. Özellikle sağ kanattaki oyunculardan beklenen randımanı alamayan siyah-beyazlı kurmayların yaz döneminde gündeme gelen Fares Ghedjemis için yeniden harekete geçmeye hazırlandığı ileri sürüldü. Fotomaç'ın haberine göre, yazın 24 yaşındaki sağ kanat için bonuslarla birlikte 15 milyon euro seviyesinde bir teklif sunan Beşiktaş'ın bir kez daha Frosinone ile masaya oturması bekleniyor.



20 MİLYON EURO BEKLENTİSİ



Serie A ekibinin 20 milyon euro'luk bonservis beklentisi bulunuyor. Fares Ghedjemis'in geçtiğimiz ekim ayında kulübü ile olan sözleşmesini 2030 yılına kadar uzatması, transferin önündeki engellerden biri olarak görülüyor. Frosinone'nin bonservis beklentisi ve Cezayirli futbolcunun ayrılığa yaklaşımı transferin seyrini belirleyecek. Siyah-beyazlıların bonservis bedelini istediği seviyeye indiremezse geniş listede yer alan diğer alternatiflere yöneleceği öğrenildi.



RIYAD MAHREZ'İ ÖRNEK ALIYOR



Fares Ghedjemis, L'Equipe'e verdiği bir röportajda, Cezayir'in son yıllarda yetiştirdiği en önemli kanat oyuncusu Riyad Mahrez'in kendisine ilham verdiğini açıklamıştı. İtalyanların unutulmaz golcülerinde Antonio Cassano da 24 yaşındaki futbolcunun oyun tarzını Domenico Berardi'nin en iyi dönemine benzetmişti.



İSKOÇ DEVLERİ TAKİPTE



Cezayirli yıldızın durumunu takip eden tek kulüp Beşiktaş değil. Fransa'nın köklü temsilcisi Monaco'nun yanı sıra İskoçya'nın dev ekipleri Glasgow Rangers ve Celtic'in de Ghedjemis ile yakından ilgilendiği öğrenildi.



OYUN STİLİ RACHID GHEZZAL'I ANDIRIYOR



Sol ayağını etkili kullanabilen Fares Ghedjemis'in stili, Beşiktaş'ın 2020-21 sezonundaki şampiyonluğunda başrolü oynayan vatandaşı Rachid Ghezzal'ı andırıyor. Hızı ve dripling yeteneğiyle ön plana çıkan Cezayirli yıldız, bire birde kolayca adam eksiltebiliyor. Sol kanat ve 10 numarada pozisyonunda da görev alabilen 24 yaşındaki oyuncu, içeri kat ederek rakip kaleye etkili şutlar çıkarabiliyor.



10 KARŞILAŞMADA 6 GOLE KATKI



Cezayirli oyuncu bu sezon Frosinone'de skorer kimliğiyle dikkat çekti. Serie A'da 9 maçta 686 dakika forma şansı bulan Fares Ghedjemis, 1 kez ağları havalandırırken, 4 de gol pası verdi. İtalya Kupası'nda 1 asist yapan genç yıldız süre aldığı 10 müsabakada toplam 6 gole doğrudan etki etmeyi başardı. Ghedjemis, Frosinone kariyerinde 76 maçta 18 gol, 9 asistle oynadı.