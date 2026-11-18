Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, devre arası transfer planlamasından teknik direktör Vincenzo Italiano'nun geleceğine kadar birçok konuda önemli açıklamalarda bulundu. Orta saha, stoper ve sağ kanada takviye yapmak istediklerini belirten Adalı, Galatasaray derbisi için yabancı hakem talebinde bulunmayacaklarını da açıkladı.

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Tüpraş Stadı'nda düzenlediği basın toplantısında siyah-beyazlı kulübün gündemine, transfer çalışmalarına ve teknik direktör Vincenzo Italiano'nun geleceğine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Devre arası transfer dönemi için çalışmaların sürdüğünü belirten Adalı, orta saha, stoper ve sağ kanat bölgelerine takviye yapmak istediklerini söyledi.

"İSİMLER GELECEK HAFTA NETLEŞECEK"

Transfer çalışmaları hakkında bilgi veren Serdal Adalı, teknik direktör Vincenzo Italiano ve Önder Özen ile düzenli olarak toplantılar gerçekleştirdiklerini belirtti.

Adalı, "Geçtiğimiz hafta hoca ve Önder Özen ile birlikte toplantı gerçekleştirdik. İlk toplantı değil bu, biz 15 günde bir, 3 haftada bir bir araya geliyoruz. Transfer çalışmalarının üzerinden geçiyoruz sürekli. Geçtiğimiz hafta da hocanın devre arasındaki transferlerle ilgili beklentilerini gözden geçirdik.

Transferin belirli tarihleri olabilir ama bizde transfer durmuyor. Çalışmalar devam ediyor. Geçen sezonun ortasından itibaren elimizdeki kadroyu yenilemek için tüm gücümüzle çalışıyoruz. Kolay olmuyor. Devre arası transferleri çok zor ve pahalı transferlerdir. Yerine oturması biraz da şansa bağlı. Yetiştiremediğimiz transferler oldu. Onları tamamlayacağız. İsimlerin kesinleştiği bir tablo elimize gelecek hafta geçer. O zaman daha net konuşuruz." ifadelerini kullandı.

"İŞİN PARASAL KISMI BİZİM İÇİN ENGEL DEĞİL"

Transfer bütçesi ve kadro yapılanması hakkında da konuşan Adalı, Beşiktaş'ın bugüne kadar çok sayıda oyuncuyla yollarını ayırdığını ve yeni futbolcuları kadrosuna kattığını hatırlattı.

Adalı, "Bugüne kadar 32-33 futbolcu değiştirmişiz. Türkiye'de yok böyle bir durum, Avrupa'da da nadirdir. 32-33 futbolcu değiştirip yerine 20'ye yakın yeni futbolcu getirmek ve zirveye oynamak kolay değil. Camianın beklentilerini biliyoruz. Bu beklentilere cevap vermek için elimizden geleni yapacağız. İşin parasal kısmı bir engel değil bizim için. Yeter ki istediğimiz, faydalı olacak futbolcuyu bulalım. Gider, alır ve geliriz." dedi.

ITALIANO'NUN SÖZLEŞMESİ HAKKINDA KONUŞTU

Teknik direktör Vincenzo Italiano'nun geleceğine ilişkin de açıklama yapan Beşiktaş Başkanı, İtalyan çalıştırıcının takımdan ayrılma düşüncesinin bulunmadığını söyledi.

Adalı, "Vincenzo Italiano'nun 1,5 sene daha kontratı var, bir yere gitmeye niyeti yok. Hoca Beşiktaş'ı sevdi, Beşiktaş da hocayı sevdi." şeklinde konuştu.

Takımdan ayrılacak futbolcularla ilgili soruya ise Adalı, "Şu anda bu takımda herkes çalışmalarına devam ediyor. Bir teklif gelir, bir talep gelir, futbolcu gitmek ister, o gün geldiğinde önümüze koyar, ne gerekiyorsa ona göre hareket ederiz." yanıtını verdi.

"ORTA SAHA, STOPER VE SAĞ AÇIĞA..."

Devre arası transfer döneminde hangi bölgelere takviye yapılacağına açıklık getiren Adalı, yabancı kontenjanının da planlamada önemli rol oynayacağını belirtti.

Adalı, "Mevkiler belli. Sol açığımız yok, 6 numaramız yok dediğimiz günleri geride bıraktık. Bu bölgelere birer takviye yapacağız. Bir yabancı kontenjanı da var. Limitler elverdiği sürece yapacağız. Gidecek dediğimiz futbolcumuz yok ama ihtiyaç olan bölgeler belli. Orta saha, stoper, sağ açığa bir takviye yapmak istiyoruz. Bunlar yabancı kontenjanına da bağlı. Mali kısım sonradan geliyor. Yeter ki bu işleri çözelim." ifadelerini kullandı.

HOCANIN İSTEDİĞİ FUTBOLCU İÇİN GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Vincenzo Italiano'nun özellikle istediği bir futbolcuyla ilgili görüşmelerin devam ettiğini belirten Serdal Adalı, transferin gerçekleşmesi için ocak ayını işaret etti.

Adalı, "Adını tekrar söylememe gerek yok. Ocak ayından itibaren görüşme hakkımız var, sözleşmesi bitiyor. Olursa transferi gerçekleşecek. Hocamızın istediği bir futbolcu. Alternatiflerimiz de var. Arkadaşlarımız görüşüyor. Transfer bir başlasın bakalım resmi olarak..." dedi.

SOSYAL MEDYADAKİ ELEŞTİRİLERE TEPKİ

Teknik heyet ve futbolculara yönelik sosyal medya üzerinden yapılan eleştirilere de değinen Adalı, özellikle hakaret boyutuna ulaşan yorumlara tepki gösterdi.

Adalı, "Beşiktaş ne zaman biraz kafasını kaldırsa bu işler başlıyor. Hocasına, oyuncusuna, santrforuna... Halı sahada bile ayağına zor top değmemiş insanlar, bunca yılın hocasına akıl veriyor. Hakaret ediyorlar. Bundan sonra talimat verdim, cevap da vermeyeceğiz. Kulüp olarak açıklama yaptırmayacağım. Ben onları camiaya havale ediyorum." ifadelerini kullandı.

YAYIN İHALESİNDE BEKLENTİ 500 MİLYON DOLAR

Süper Lig'in yayın ihalesine ilişkin beklentilerini de paylaşan Adalı, hedeflerinin 500 milyon dolar seviyesinde bir anlaşma olduğunu söyledi.

Adalı, "Yayın ihalesinde ilk gün söylediğimiz gibi beklentimiz 500 milyon dolarlar seviyesinde çünkü 500 milyon dolarları gördü bu lig. İhalede nasıl bir teklif gelecek kestirmek kolay değil ama beklentimizde değişiklik yok. Bu seneki 180 milyonun çok üzerinde olacağından eminim." dedi.

HAPOEL BEER SHEVA MAÇI İÇİN TARAFTAR AÇIKLAMASI

Beşiktaş'ın Batum'da oynayacağı Hapoel Beer Sheva karşılaşması hakkında da konuşan Adalı, taraftarların maça gösterdiği ilgiden memnun olduklarını belirtti.

Adalı, "Batum bize çok yakın. Biletler satışa çıktı, yüzde 75-80'i satıldı. Takım aynı atmosferle sahaya çıkacak. İnşallah yeneceğiz ve mutlu bir şekilde döneceğiz." diye konuştu.

DEPLASMANDAKİ KÖTÜ GİDİŞATA DEĞİNDİ

Beşiktaş'ın deplasman performansını da değerlendiren Adalı, takımın bu sorunu aşacağına inandığını dile getirdi.

Adalı, "Deplasmanda bir sıkıntı var, evet. Hoca ve futbolcu kardeşlerimle bunun sohbetini yaptık. Bir parça ben bunu şanssızlık olarak görüyorum. Toparlanır diye umudum yüksek. Hem Konya hem Batum'daki maçları kazanıp o şeyi üstümüzden atmış oluruz. Deplasmanda kazanmaya başlayacağız." ifadelerini kullandı.

DERBİDE YABANCI HAKEM TALEBİ OLMAYACAK

Galatasaray ile oynanacak derbide yabancı hakem talebinde bulunmayacaklarını açıklayan Adalı, Türk hakemlerine güvendiklerini belirtti.

Adalı, "Galatasaray derbisi için yabancı hakem talebimiz olmayacak. Hakem yönetiminde bazı şeyler düzelmeye başlamışken yabancı hakem konusunu yeniden gündeme getirmeyi doğru bulmuyorum. Kendi elimizdeki hakemlerden biri gelecek ve maçı yönetecek. Yeter ki işin içinde kötü niyet olmasın, birileri yönlendirmesin." dedi.

KONSERLERDEN CİDDİ GELİR BEKLENTİSİ

Kulübün gelecek sezon düzenlenecek konser organizasyonlarından elde edeceği gelire de değinen Adalı, yaz boyunca çeşitli etkinliklerin planlandığını belirtti.

Adalı, "Önümüzdeki sezon da konser anlaşmaları var. Tüm yaz boyunca konser planlamaları yapıldı. Ciddi bir gelir bekliyoruz. Geçen senekinin üzerinde bir gelir bekliyoruz." açıklamasında bulundu.

"SERGEN YALÇIN İNŞALLAH ÇOK BAŞARILI OLUR"

Son olarak Sergen Yalçın hakkında değerlendirmelerde bulunan Serdal Adalı, deneyimli teknik adama güvendiğini ifade etti.

Adalı, "Sergen Yalçın inşallah çok başarılı olur. Bundan yana da şüphem yok. 1-2 maç kötü gidebilir, önümüzde daha süre var. Türk milletinin de beklentisine karşılık vermiş olur, çok başarılı olur inşallah." sözleriyle açıklamalarını tamamladı.