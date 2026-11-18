Beşiktaş GAİN Erkek Basketbol Takımı, THY EuroLeague'in 12. haftasında Real Madrid ile karşı karşıya geliyor. Siyah-beyazlılar, İstanbul'da oynanacak kritik mücadelede İspanyol temsilcisini mağlup ederek taraftarına galibiyet sevinci yaşatmak istiyor. 18 Kasım Çarşamba günü oynanacak Beşiktaş-Real Madrid maçı saat 20.00'de başlayacak. İşte maçın oynanacağı salon, yayın kanalı ve canlı takip bilgileri...

Beşiktaş Fuzul basketbol maçını takip etmek için tıklayınız...

Beşiktaş, Avrupa basketbolunun önemli organizasyonlarından THY EuroLeague'de zorlu bir sınava çıkıyor. Siyah-beyazlı takım, 12. hafta mücadelesinde İspanyol basketbolunun köklü kulüplerinden Real Madrid'i ağırlayacak. Son haftalarda aldığı sonuçlarla dikkat çeken Beşiktaş, güçlü rakibi karşısında sahaya galibiyet parolasıyla çıkacak. Basketbolseverler ise karşılaşmanın başlama saatini, yayıncı kuruluşunu ve canlı izleme seçeneklerini araştırıyor. Beşiktaş Fuzul-Real Madrid maçı bilgileri haberimizde...

BEŞİKTAŞ FUZUL-REAL MADRID MAÇI HANGİ GÜN?

THY EuroLeague'in 12. haftasında oynanacak Beşiktaş Fuzul-Real Madrid karşılaşması 18 Kasım 2026 Çarşamba günü gerçekleştirilecek.

BEŞİKTAŞ BASKETBOL MAÇI SAAT KAÇTA?

İstanbul'da basketbolseverlerin yoğun ilgi göstermesi beklenen mücadele saat 20.00'de başlayacak.

BEŞİKTAŞ-REAL MADRID MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Beşiktaş Fuzul-Real Madrid EuroLeague karşılaşması S Sport ve S Sport Plus üzerinden canlı yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ'IN HEDEFİ GALİBİYET

Beşiktaş, EuroLeague'in 11. haftasında deplasmanda LDLC ASVEL ile karşılaştı. Fransız ekibi karşısında etkili bir performans sergileyen siyah-beyazlılar, parkeden 95-91'lik galibiyetle ayrıldı. Real Madrid karşısında da kazanmayı hedefleyen Beşiktaş, taraftarının desteğini arkasına alarak önemli bir sonuca imza atmak istiyor.

BEŞİKTAŞ-REAL MADRID MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Beşiktaş ile Real Madrid arasındaki mücadele İstanbul'da bulunan Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak.

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