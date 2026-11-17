Beşiktaş, daha önce de gündeme gelen Fildişili genç yıldız Davy Gui için yeniden harekete geçmeye hazırlanıyor. Portekiz basını siyah-beyazlıların kulübü Alverca'ya teklif yapmaya hazırlandığını duyurdu. İşte detaylar...

Orta sahaya da takviye düşünen Beşiktaş, rotasını Portekiz'e kırdı. Siyah-beyazlılar, daha önce ilgilendiği bir ismi yeniden gündemine aldı. Portekiz Ligi takımlarından Alverca'da oynayan Davy Gui, Beşiktaş'ın listesindeki isimlerden biri. Record'da yer alan habere göre; siyah beyazlılar, yaz transfer döneminde ilgilendiği sözleşmesi 20230'da bitecek olan 20 yaşındaki Fildişi Sahilli genç maestro için yeni bir teklif hazırlıyor.

U23 KONTENJANINA UYUYOR

Fotomaç'ın haberine göre, Kara Kartal'da hali hazırda iki yabancının yer aldığı 4 kişilik U23 yabancı kontenjanına da uyan Davy Gui'nin serbest kalma bedelinin 6 milyon euro olduğu ve Beşiktaş'ın sezon başında bu tutarın altında bir teklif yaptığı belirtildi. Futbol kariyerine ülkesinde başlayan Gui, Fransa'da Dijon akademisine geçti ve 2025'te A takıma yükseldi. Aynı yıl Alverca'ya imza atarken, bu sezon 11 karşılaşmada süre aldı ve skor katkısı yapamadı. Ön liberoda da oynayabiliyor.



Futbol kariyeri boyunca 69 maçta ter döken Davy Gui, 2 gol, 2 asist kaydetti. 15 sarı kart görürken, kırmızı kart görmedi.