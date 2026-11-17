Ara transfer planlamalarını sürdüren Beşiktaş, orta saha ve stoperin yanı sıra sağ kanat transferi de düşünüyor. Siyah beyazlılar; Rashica, Djalo ve Cerny gibi isimlerle vedalaşıp kontenjanda boşluk açacak. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Ara transferde kadrosuna nokta atışı hamleler yapmak isteyen Beşiktaş'ta transfer çalışmaları hız kazandı. Fotomaç'ta yer alan habere göre, siyah beyazlılarda yönetim ve teknik heyet, takviye yapılacak olan mevkileri de belirledi.

Yönetim, sağ kanat, merkez orta saha ve stoper bölgelerine takviye yapmayı planlıyor. Kara Kartal'da en az 2 yabancı oyuncu ile ocakta yol ayrımına gidilmesi planlanıyor. Yabancı kontenjanı dolu olan Beşiktaş, yazın ayrılığa yanaşmayan Milot Rashica ile yine yolları ayırmak için mesai harcayacak. Sözleşmesinin son yılındaki Kosovalı kanattan takım bulması istenirken, sözleşme feshi de gündeme gelebilir. Orta saha için Rashica ile yer açmayı hedefleyen siyah-beyazlılar, stoper ve sağ kanada olası yabancı hamleler için ise 2 isimle daha yolları ayırmak zorunda. Bunlardan biri olan Portekizli stoper Tiago Djalo, ilk dönemlerde formayı alırken sonrasında ise Emmanuel Agbadou 11'in değişmezi oldu. Çekyalı kanat Vaclav Cerny de sezona gollerle başlasa da performansıyla özellikle son dönemde eleştirilerin odak noktasında ve yabancı kontenjanında da yer açmak için yolların ayrılabileceği öğrenildi.