Sezon başında Juventus'tan kiralık olarak Beşiktaş'a gelen İtalyan orta saha Fabio Miretti ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Çizme basını, genç oyuncunun Luciano Spalletti'nin planları arasında yer almadığını açıklarken Vincenzo Italiano'nun nihai kararının beklendiğini duyurdu. İşte detaylar...

Beşiktaş'ın yaz transfer döneminde Juventus'tan kiralık olarak renklerine bağladığı Fabio Miretti ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. 23 yaşındaki orta saha oyuncusu, siyah-beyazlı ekipte şu ana dek beklenen faydayı sağlayamadı. Beşiktaş formasıyla 7 maçta 317 dakika süre alan Miretti, henüz herhangi bir gol katkısı sunmayı başaramadı.

Öte yandan İtalyan basını, Fabio Miretti'nin durumunun Juventus'ta yakından takip edildiğini duyurdu.

JUVENTUS'TA 60 MİLYON EURO'LUK BEKLEYİŞ

Calcio Mercato'da yer alan habere göre Juventus Teknik Direktörü Luciano Spalletti, yaz transfer döneminde kiralık olarak gönderilen oyuncuların durumunu yakından takip ediyor.

Joao Mario, Vasilije Adzic ve Jonathan David'in yanı sıra Fabio Miretti de Serie A ekibinde yakından izlenen isimlerden birisi.

Bu dört oyuncunun kalıcı transferinin gerçekleşmesi durumunda Juventus, 60 milyon euro'luk dev bir gelir elde edecek.

GÖZLER ITALIANO'NUN KARARINA ÇEVRİLDİ

Haberde ayrıca Vincenzo Italiano'nun Fabio Miretti'ye karşı büyük umutlar beslediği fakat oyuncunun henüz kendini kanıtlayamadığı kaydedildi. Miretti ile ilgili nihai kararın ise ara transfer dönemine kadar verilmesi beklenmiyor. Genç orta saha oyuncusunun satın alma opsiyonu ise 13 milyon euro.

İşte aspor.com.tr editörü Ömer Çağrı Akdere'nin hazırladığı o haber...