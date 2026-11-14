Beşiktaş'ta TÜMOSAN Konyaspor mesaisi sürdü
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Konyaspor ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.
BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Vincenzo Italiano yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma koşularıyla başladı ve 5'e 2 top kapma çalışmasının ardından yarı sahada yapılan çift kale maçla tamamlandı.
Siyah-beyazlılar, iki günlük iznin ardından 17 Kasım Salı günü saat 11.30'da yapacağı antrenmanla çalışmaların devam edecek.