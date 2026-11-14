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Beşiktaş'ta TÜMOSAN Konyaspor mesaisi sürdü

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Konyaspor ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

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Beşiktaş'ta TÜMOSAN Konyaspor mesaisi sürdü

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Vincenzo Italiano yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma koşularıyla başladı ve 5'e 2 top kapma çalışmasının ardından yarı sahada yapılan çift kale maçla tamamlandı.

Siyah-beyazlılar, iki günlük iznin ardından 17 Kasım Salı günü saat 11.30'da yapacağı antrenmanla çalışmaların devam edecek.

#BJK Nevzat Demir Tesisleri #Vincenzo Italiano #Trendyol Süper Lig #Beşiktaş #Konyaspor
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