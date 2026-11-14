Sezon başında Samsunspor'a kiralık transferi son anda gerçekleşmeyen Mustafa Erhan Hekimoğlu için Trendyol 1. Lig ekipleri devreye girdi. Metro Holding Kayserispor, Ekenler Beton Sivasspor ve Antalyaspor transferi devre arasında bitirmek istiyor.

Trendyol 1. Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Metro Holding Kayserispor, Beşiktaş altyapısında yetişen ancak bu sezon yalnızca 7 dakika süre alabilen 19 yaşındaki golcü Mustafa Hekimoğlu'nu kiralık olarak kadrosuna katmak için harekete geçti.

DÜZENLİ FORMA ŞANSI BULMAK İSTİYOR

Fotomaç'ta yer alan habere göre, Süper Lig'de henüz sahaya çıkamayan ve düzenli forma şansı bularak kendini geliştirmek isteyen genç forvet ile siyah-beyazlı yönetimin bu ayrılığa sıcak baktığı belirtilirken, oyuncuya Antalyaspor ve Ekenler Beton Sivasspor'un da ilgi gösterdiği öğrenildi.

TRANSFERİ GERÇEKLEŞMEMİŞTİ

Yaz transfer döneminin son gününde Süper Lig ekiplerinden Samsunspor'a transfer olmak için imza aşamasına kadar gelen genç forvetin transferi son anda gerçekleşmemişti.

Mustafa Hekimoğlu, Beşiktaş formasıyla toplamda çıktığı 63 maçta takımına 4 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.