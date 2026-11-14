Beşiktaş'a Keny Arroyo piyangosu! 45 milyon euro...

Beşiktaş'tan ayrılarak Cruzeiro'ya transfer olan Keny Arroyo, performansıyla dikkat çekiyor. Ekvadorlu oyuncu için 45 milyon euro altındaki teklifleri kabul etmeyeceğini ileten Cruzeiro'nun, satışı gerçekleştirmesi halinde Beşiktaş da bu operasyondan gelir elde edecek.

Beşiktaş'tan ayrılarak Brezilya Serie A ekiplerinden Cruzeiro'nun yolunu tutan Keny Arroyo, Brezilya'daki performansıyla Avrupa ekiplerinin radarına girdi.

20 yaşındaki Ekvadorlu futbolcunun transfer piyasasında ilgi görmes, siyah-beyazlı kulübü de yakından ilgilendiriyor.

Genç oyuncunun Avrupa'ya olası transferinden Beşiktaş'ın kasasına yeni bir gelir girebilir.

Arroyo'nun Cruzeiro'ya transferi sırasında Beşiktaş, 8 milyon euro bonservis bedeli kazanmıştı. Futbolcunun 25 maçta forma giyme şartını yerine getirmesiyle sözleşmedeki 500 bin euroluk bonus da devreye girdi. Böylece siyah-beyazlıların bu transferden elde ettiği toplam gelir 8,5 milyon euroya ulaştı.

SONRAKİ SATIŞTAN YÜZDE 10 PAY

Posta'da yer alan habere göre, Beşiktaş'ın anlaşma kapsamında Keny Arroyo'nun bir sonraki satışından yüzde 10 pay hakkı bulunuyor. Cruzeiro ile Aralık 2029'a kadar sözleşmesi bulunan futbolcunun yüksek bir bedelle Avrupa'ya gitmesi durumunda siyah-beyazlılar da bu transferden kazanç sağlayacak.

2026'DA 16 GOLE DOĞRUDAN KATKI

Keny Arroyo, 2026 yılında Cruzeiro formasıyla ortaya koyduğu istatistiklerle dikkat çekti. Tüm kulvarlarda 52 maçta görev alan 20 yaşındaki futbolcu, 8 gol ve 8 asist kaydetti.