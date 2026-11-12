Beşiktaş, Konyaspor maçının hazırlıklarına başladı
Beşiktaş Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında 22 Kasım Pazar günü TÜMOSAN Konyaspor'a konuk olacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Vincenzo Italiano'nun yönetimindeki antrenman, ısınma koşularıyla start aldı.
İdman, minyatür kale ve dar alanda yapılan çift kale maçlarla tamamlandı.
Beşiktaş, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarına devam edecek.